Einstweilige Verfügung gegen den ORF von Till Lindemann

Rammstein-Sänger Till Lindemann hat eine einstweilige Verfügung gegen den ORF im Zusammenhang mit Berichten über Vorwürfe gegen ihn erwirkt.

Diesmal geht es um Aussagen einer Frau, über die am 24. Juli vom ORF berichtet wurde. Das Landgericht Hamburg hat dem ORF "nunmehr untersagt, den Verdacht zu erwecken, Till Lindemann habe im Zuge der Rammstein-Tour gewalttätige Handlungen an einer Frau gegen deren Willen vorgenommen", hieß es in einer Erklärung von Lindemanns Anwälten.