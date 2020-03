Einschränkungen durch Coronavirus: Bundesliga berät über Vorgehen

Sportveranstaltungen in Österreich können trotz Coronavirus in Österreich weiter durchgeführt werden, allerdings mit den entsprechenden Restriktionen, im Regelfall ohne Publikum.

Bundesliga berät, wie es weitergeht

Die Fußball-Bundesliga berät nach dem Verbot von Outdoor-Veranstaltungen über 500 Personen aufgrund des Coronavirus über die weitere Vorgehensweise. Wie die Liga Dienstagmittag bekannt gab, werde man die behördlichen Vorgaben umsetzen. Man warte nun aber den Erlass der Regierung ab, hieß es in einem Statement. Mit Blick auf den Spielplan werde man so rasch wie möglich Entscheidungen treffen.

Coronavirus: Geisterspiele nur, wenn es nicht anders geht

Auch die Clubs wollten in Abstimmung mit der Liga vorerst abwarten. Im Schlager der ersten Runde der Meistergruppe trifft Salzburg am kommenden Sonntag zu Hause auf Rapid. Sturm Graz empfängt den WAC, LASK den TSV Hartberg. In der Qualifikationsgruppe hat die Austria die Admira zu Gast, Mattersburg spielt gegen Altach und die WSG Tirol gegen St. Pölten.

Nächste geplante Fußballspiele

Österreichs Nationalteam bestreitet am 30. März im Wiener Ernst-Happel-Stadion ein freundschaftliches Länderspiel gegen die Türkei. Auch der ÖFB wollte auf Anfrage den Erlass abwarten, ehe weitere Informationen bekannt gegeben werden. Am 27. März 2020 gastiert die ÖFB-Auswahl in einem weiteren Testspiel in Wales.