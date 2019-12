Einschleichdiebe in NÖ: Duo gefasst

Am Mittwoch konnten zwei mutmaßliche Einschleichdiebe gefasst werden. Sie wurden angezeigt.

In Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten-Land) sind am Mittwochnachmittag zwei Männer als mutmaßliche Einschleichdiebe gefasst worden. Das Duo soll eine Privatpension in Eschenau (Bezirk Lilienfeld) heimgesucht haben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die Beschuldigten werden der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.