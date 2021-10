Einsatz teurer Medikamente: Empfehlungen für Österreich

Ob teure Therapien auch die erhoffte Wirkung haben, kann oft nur schwer abgeschätzt werden. Experten haben zum Einsatz dieser Medikamente deshalb Empfehlungen erstellt.

In den vergangenen Jahren hat sich der Markteintritt hochpreisiger Medikamente verstärkt, jährlich werden zwischen zwei und vier Therapien zugelassen. Das teuerste Medikament der Welt für Kinder mit spinaler Muskelatrophie (SMA) kostet z.B. 1,69 Millionen Euro. Auf diese Gefahr für die Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems hat das Austrian Institute for Health Technology Assessment (AIHTA) am Freitag hingewiesen. Die Experten erstellten deshalb Empfehlungen für Österreich.