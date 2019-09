Einsatz für die Umwelt: dm-Mitarbeiter sammelten Müll im Wienerwald

Am Dienstag durchstreiften dm-Mitarbeiter mit den Mitarbeitern der Österreichischen Bundesforste den Wienerwald. Innerhalb kurzer Zeit konnte einiges an Müll eingesammelt werden.

Ganz nach dem Motto "Gemeinsam für weniger Müll in unserer schönen Natur" sind am Dienstag einige dm-Mitarbeiter losgezogen. Gemeinsam mit den Mitarbeitern der Österreichischen Bundesforste sammelten sie allerlei Unrat im Wienerwald ein.

Wienerwald: Rollschuh, Autoreifen und Aluleiter gefunden

Eine leere Plastikfalsche in der Hand, doch kein Mistkübel in der Nähe. Oftmals landet der Müll dann nicht im nächsten Container oder im Haushaltsmüll, sondern wird in der Natur entsorgt. „Es ist erschreckend, was alles in Wald und Wiesen entsorgt wird“, so die Teilnehmer nach der mehrstündigen Aufräumaktion. Die gefundenen Gegenstände sorgten teilweise auch für Verwunderung. Neben Glasscherben, Aludosen und Plastik wurden nämlich auch ein Rollschuh, eine Reibe, Autoreifen und eine Aluleiter gefunden.