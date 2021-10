Einrichtung des Autobahn-Restaurants Rosenberger wird versteigert

Die gesamte Einrichtung des Autobahn-Restaurants Rosenberger in St. Pölten wird bis Freitag verteigert.

Rosenberger-Raststätte in St. Pölten wird abgerissen

Das Restaurant an der Westautobahn (A 1) wird abgerissen und neu gebaut. Anfang November sollen die Bagger anrollen. Zuvor werde alles verwertet, was Erlös bringe, so die Lenox-Trading. Zu haben sind Pizzaöfen ebenso wie Kühlraumtüren sowie Regale, Pfannen, Esstische, Stühle, Salz- und Pfefferstreuer und selbst der Erste Hilfe-Kasten.