Einmal "AA" und einmal "A": Wien Energie darf sich über gutes Zeugnis freuen

Die Wien Energie wurde von den US-Ratingagenturen Fich und Standard & Poor's bewertet. Ihr wurde ein gutes Zeugnis ausgestellt.

Sima: "Wien Energie ist schlanker und moderner geworden"

"Unsere vielfältigen Kraftanstrengungen der letzten Jahre zeigen Wirkung, Wien Energie ist schlanker und moderner geworden", erklärte die für die Wiener Stadtwerke zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ). Bis 2023 sei ein Investitionsvolumen von einer Milliarde Euro in die Versorgungssicherheit, erneuerbare Strom- und Wärmelösungen sowie Innovationen geplant. "Alleine in diesem Jahr nehmen wir 200 Millionen Euro in die Hand und damit doppelt so viel wie im Vorjahr", rechnet Wien Energie-Geschäftsführer Michael Strebl vor.