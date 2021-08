Einladung von Edtstadler an rund 100 Shoa-Überlebende

Eine Einladung zum Mittagessen im Bundeskanzleramt haben cirka 100 jüdische Shoah-Überlebende von ÖVP-Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler erhalten. Den Anlass dafür stellte der jüdische Neujahrstag Rosch HaSchana dar.

Der beginnt heuer am Abend des 6. Septembers. Edtstadler betonte laut einer Aussendung bei dem Treffen, wie wichtig die Aufklärungsarbeit der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sei und bedankte sich im Namen des Bundeskanzleramtes bei den anwesenden Holocaust-Überlebenden dafür.

Edtstadler unterstrich Bemühungen gegen Antisemitismus

Das Treffen wurde in Zusammenarbeit mit dem Verein Centropa organisiert und durchgeführt. "Geschichtsbücher alleine können die unfassbaren Gräueltaten des NS-Regimes und das Leid der Opfer nicht vermitteln", sagte Edtstadler dabei. In Anlehnung an das gestrige Gedenken zum 40. Jahrestag des Anschlages auf die Wiener Synagoge bekräftigte die Kanzleramtsministerin einmal mehr die Anstrengungen der Bundesregierung im Kampf gegen Antisemitismus.