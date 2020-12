Einkaufssamstag durch Kartenzahlungen-Probleme beeinträchtigen

Der heutige Einkaufssamstag wurde durch Probleme bei Kartenzahlungen beeinträchtigt. Ein "enormer Zusatzaufwand" war die Folge.

Der vorweihnachtliche Einkaufssamstag ist flächendeckend von Problemen bei Kartenzahlungen beeinträchtigt worden. Das berichteten Betroffene und der Handelsverband am Samstag. Eine kurzfristige Anfrage beim Bankomat- und Bankomatkassenbetreiber Six Payment Services blieb vorerst offen.

"Enormer Zusatzaufwand" durch Probleme

Der Handel habe heute zwar gute Umsätze erzielt, für die Geschäfte bedeuteten die Ausfälle von Zahlungsterminals aber "einen enormen Zusatzaufwand sowie Verzögerungen an den Kassen. Die Sicherheits- und Hygienekonzepte sind dadurch in der Praxis 'doppelt' gefordert", so der Handelsverband in einer Aussendung.

Probleme bei Kartenzahlungen wieder behoben

Just am vorweihnachtlich besonders wichtigen heutigen Einkaufssamstag ist es zu Problemen bei Kartenzahlungen gekommen. Der Betreiber Six Payment Services führte die Probleme auf eine Störung bei einem Internetprovider zurück. Vorübergehend seien daher Zahlungstransaktionen nicht korrekt abgewickelt worden. Das Problem sei mittlerweile aber behoben worden, hieß es am frühen Nachmittag auf Anfrage der APA.

Six Payment Services entschuldigte sich für alle Unannehmlichkeiten.

Nach der ersten Handelswoche nach dem Lockdown zog der Handelsverband insgesamt eine durchwachsene Bilanz. "Gastronomie und Hotellerie fehlen dem Handel weiterhin sehr, insbesondere in den Wintertourismus-Regionen in Tirol, Vorarlberg und Salzburg, aber auch in der Bundeshauptstadt Wien", so Geschäftsführer Rainer Will. "In den Einkaufszentren drückt die verkürzte Aufenthaltsdauer der Kunden die Umsätze nach unten, das zeigt die erste Woche seit Ende des harten Lockdowns ganz deutlich." Durch den Lockdown Light entgingen dem Handel im Dezember auch weiterhin rund 150 Millionen Euro pro Woche.