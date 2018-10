Einigung im Streit um Gratis-Zeitung "oe24" in Wiener U-Bahn-Stationen

Die Frage, ob für die Gratis-Zeitung "oe24" Entnahmeboxen in den U-Bahn-Stationen der Wiener Linien erlaubt werden, scheint geklärt. Angeblich kam es zu einer Einigung.

Streit um “Österreich” in U-Bahn-Stationen anscheinend beendet

Es geht um die Auseinandersetzung in der Frage, ob die Wiener Linien “Österreich”, dessen Gratisausgabe mittlerweile unter “oe24” firmiert, Entnahmeboxen in den U-Bahn-Stationen erlaubt – so wie dem Konkurrenten “Heute”. Künftig könnte dem so sein, war am Freitag zu hören, wenn auch an unterschiedlichen Standorten in den Stationen. In “Heute” und “Kronen Zeitung” gab es am Freitag überdies aufgeregte und Fellner bzw. “oe24” gegenüber eher unhöfliche Berichte über Millionenbeträge, die die Stadt Wien lockermache.