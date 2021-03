Einigung: Auch Oberösterreich bekommt 1-2-3-Ticket

Oberösterreich ist als viertes Bundesland beim 1-2-3-Ticket mit an Bord. Noch heuer will man sowohl die regionale als auch die bundesweite Variante umsetzen.

Bund zahlt Hälfte von 500-Millionen-Nahverkehrsprojekt

Künftig soll in Linz die Mühlkreisbahn von Urfahr bis zum Hauptbahnhof durchgebunden werden, eine weitere S-Bahn vom Hauptbahnhof zur Universität führen bzw. in weiterer Folge ins Mühlviertel verlängert werden. Erwartet wird, dass 2027 der erste Abschnitt vom Hauptbahnhof zum Kepler Klinikum angefahren werden kann. Schneller soll es mit der O-Bus-Achse durch den Linzer Osten gehen. Die Umsetzung dürfte rund zwei Jahre dauern. Die Kosten für die Stadt bzw. die Linz AG belaufen sich inklusive Fahrzeugen auf rund 130 Mio. Euro in den kommenden fünf Jahren, rechnete Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) vor.

1-2-3-Ticket soll in regionaler und bundesweiter Variante kommen

Nach Tirol, Vorarlberg und Salzburg ist Oberösterreich das vierte Bundesland, das beim 1-2-3-Ticket mit an Bord ist. Waren die für die Infrastruktur im Land zuständige FPÖ und auch die rote Stadt Linz gegenüber dem Grünen Prestige-Projekt bisher eher skeptisch, so sollen Gewessler, die eine Finanzierung der Stadtbahn immer mit einer Teilnahme am 1-2-3-Ticket verbunden sehen wollte, und Stelzer zuletzt in Vier-Augen-Gesprächen Details beider Vorhaben finalisiert haben.