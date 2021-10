Einheitliche Standards bei Lehrerausbildung gefordert

Bei der 2015 eingeführten neuen Lehrerausbildung ortet der Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen- und Pädagogenbildung Nachbesserungsbedarf.

Überarbeitung von Studienplänen und Prüfungsmethoden nötig

Ebenfalls auf der To-Do-Liste, die am Dienstagnachmittag im Wissenschaftsausschuss des Nationalrats auf der Tagesordnung stand: Die "Überwindung von Kleinteiligkeit und Überfrachtung in den Modulen und Lehrveranstaltungen", Kompetenzorientierung in den Studienplänen und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Fachwissenschaft und -didaktik. Auch eine qualitätsvolle Ausbildung für Quereinsteiger findet sich auf der Agenda, hier hat die Regierung eben ein neues Modell in Aussicht gestellt.