Eingeklemmt unter Auto: Feuerwehr rettet betagte Hündin in Wiener Neustadt

Zu einer "kontaktlosen" Tierrettung wurde die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt am Mittwochnachmittag gerufen. Ein Hund steckt in einer Garage unter einem Auto fest.

Wie die 17-jährige Hündin Cassy in ihre missliche Lage kam, ist leider nicht bekannt. Ihre Besitzer riefen jedenfalls am Mittwoch die Feuerwehr, weil sie die Hündin selbst nicht unter dem in der Garage geparkten Auto befreien konnten.