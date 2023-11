Eingekiffter Alko-Lenker nach Fahrerflucht mittels Drohne aufgespürt

Ein alkoholisierter Fahrerflüchtiger wurde nach einem Verkehrsunfall auf der Südostautobahn (A3) mithilfe einer Drohne gefunden. Bei dem 24-Jährigen stellte sich zudem eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel heraus.

Nach einem Verkehrsunfall auf der Südostautobahn (A3) im Gemeindegebiet von Müllendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist am Freitagabend ein fahrerflüchtiger Lenker mithilfe einer Drohne aufgefunden worden. Der Mann war nach Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland alkoholisiert und suchtmittelbeeinträchtigt. Den 24-Jährigen erwarten Anzeigen.

Fahrerflüchtiger nach Unfall auf A3 mittels Drohne aufgefunden

Bei dem Unfall auf der A3 war es laut Polizei bei Sachschaden geblieben. Eine Suchaktion nach dem Lenker, an der auch Feuerwehren beteiligt waren, verlief erfolglos.

Polizei führte Schwerpunktaktion durch: Ein Lenker hatte 3,56 Promille intus

Die Amtshandlung fand während einer landesweiten Schwerpunktaktion statt, bei der laut Landespolizeidirektion von Freitagnachmittag bis Samstag in den frühen Morgenstunden 125 Fahrzeuglenker kontrolliert und 88 Alkoholtests durchgeführt wurden. Es gab drei Führerscheinabnahmen. Der höchste Alkoholwert wurde bei einem Autofahrer in Eisenstadt mit 1,78 mg/l (umgerechnet 3,56 Promille) am Alkoholvortestgerät festgestellt. Der anschließend vorgesehene Test mittels Alkomat wurde vom 59-jährigen Lenker verweigert. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen.