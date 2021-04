Eingefangener Streunerkater entpuppte sich als werdende Katzenmama

Statt Streunerkater eine Katzenmama in spe: Ein vermeintlicher Streunerkater, der vom Team von Tierschutz Austria kastriert werden sollte, entpuppte sich als große Überraschung.

Überraschung für das Team von Tierschutz Austria (TSA, vormals Wiener Tierschutzverein) knapp vor dem Osterwochenende: Kürzlich erreichte die Organisation ein Hilferuf aus Vösendorf (Bezirk Mödling, Niederösterreich). In einer Siedlung nahe Hennersdorf lebe seit längerem ein Streunerkater, der sehr scheu sei und schwer zugänglich. Da bereits Jungtiere in ähnlicher Farbe gesichtet wurden, wandten sich die Bewohner an TSA, mit der Bitte, das Tier zu kastrieren und danach wieder in die Freiheit zu entlassen.