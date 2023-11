Einfamilienhaus in NÖ nach Brand nicht mehr bewohnbar

Am Montag standen rund 50 Feuerwehrleute bei einem Wohnhausbrand in NÖ im Einsatz. Das Gebäude wurde durch das Feuer stark beschädigt.

In Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) ist am Montag ein Einfamilienhaus bei einem Brand stark beschädigt worden. Nach Angaben der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr vom Dienstag ist das Objekt nicht mehr bewohnbar, die Besitzer wurden in einem Notquartier untergebracht.