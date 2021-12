Einfamilienhaus in Bezirk Tulln stand in Flammen

Ein Einfamilienhaus in Niederösterreich ist am Donnerstag durch einen Brand zerstört worden. Ort des Geschehens war Muckendorf a.d. Donau im Bezirk Tulln.

Holzhaus in Bezirk Tulln brannte

Nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos Tulln war ein Holzhaus beim Eintreffen der Helfer in Vollbrand gestanden. Die beiden Bewohner, ein Pensionisten-Ehepaar, hätten sich im letzten Moment gerettet. Die Flammen griffen zudem auf ein Nachbarobjekt über. In der sogenannten Stromsiedlung seien die Häuser dicht an dicht gebaut, erläuterte die Feuerwehr, die mit 110 Einsatzkräften ausgerückt war.