Eineinhalb LKW-Ladungen Elektrogeräte gestohlen: Festnahmen

Drei Männer wurden nach zwei Diebstählen in Niederösterreich und Wien festgenommen. Nach drei weiteren Verdächtigen wird per Europäischem Haftbefehl gefahndet.

Eine sechsköpfige Gruppe ist nach Einbruchsdiebstählen in Wien und Niederösterreich ausgeforscht worden. Die Männer sollen laut Polizei Anfang des Jahres Elektronikgeräte aus einer Lagerhalle in Vösendorf (Bezirk Mödling) gestohlen haben. Außerdem wird ihnen der Diebstahl eines Tresors 2020 in der Bundeshauptstadt angelastet. Drei Rumänen wurden in Wien festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht. Drei Landsleute werden per Europäischem Haftbefehl gesucht.