Eine Woche Essverbot in der Wiener U6: Ein Lokalaugenschein

Seit Anfang September gilt in der Wiener U6 ein generelles Essverbot. Ob es bereits wirkt und was die Fahrgäste davon halten - ein Lokalaugenschein gibt Auskunft.

Das Essverbot in der Wiener U-Bahnlinie U6, das seit einer Woche in Kraft ist, kommt bei den Fahrgästen offensichtlich gut an. Bei einem Lokalaugenschein wurde überprüft, ob sich auch daran gehalten wird.