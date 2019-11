Eine Uhr, die sich selbst bezahlt: SwatchPAY! startet in Österreich

Kontaktlos bezahlen ganz ohne Schnickschnack: Mit den neuen SwatchPAY!-Uhren trägt man sein Geld direkt am Handgelenk. Sechs modische Modelle stehen zur Auswahl.

Am Donnerstag wurden die zahlungsfähigen Swatch-Uhren im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien präsentiert.

Mit SwatchPAY! weltweit kontaktlos bezahlen

Die klassischen Uhren mit Ziffernblatt sind in sechs modischen Modellen erhältlich, kosten 75 Euro und ermöglichen mittels eingebautem NFC-Chip kontaktloses Bezahlen bei Kassen-Terminals weltweit. Diese Funktion, die genauso wie die kontaktlose Bezahlung mit Bankomat- oder Kreditkarte abläuft, wird in vier Schritten aktiviert: SwatchPAY!-Uhr kaufen, dazugehörige Apps am Handy installieren, Accounts einrichten und Uhr in einem der österreichweit elf Swatch-Stores aktivieren lassen. Wenn die Uhr also gleich beim Kauf im Geschäft aktiviert wird, kann man sie direkt damit bezahlen. Für die Zahlungsfunktion fallen keine weiteren Kosten an.