Eine Nacht zum Erinnern: 30 Jahre LIFE BALL und Gery Keszlers 60. Geburtstag gefeiert

Im Palais Auersperg fand am 1. Dezember, am Welt-AIDS-Tag, "AN HOMAGE TO LIFE BALL - A Night to Remember" statt. Über 1000 Gäste versammelten sich, um die Geschichte von 30 Jahren LIFE BALL und den 60. Geburtstag von LIFE BALL-Gründer Gery Keszler zu zelebrieren.

Mit einer herzergreifenden Eröffnung begann die Veranstaltung, die von Moderatorin Eva Pölzl und Barbie Breakout, bekannt aus "Drag Race Germany", moderiert wurde. Gemeinsam führten sie durch den Abend, der die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des LIFE BALLs widerspiegelte.

Auf der Bühne kamen LIFE BALL Wegbleiter wie TV-Ikone Chris Lohner, Moderator Günter Tolar, Musikerin Jazz Gitte, die Darsteller aus dem Cats-Cast Kim Duddy und Stevie Bernier um nur einige zu nennen, zu Wort, und beschrieben in ihren eigenen bewegenden Worten, welchen Stellenwert der LIFE BALL für sie hatte und noch immer hat.

Gery Keszler gab Zepter von LIFE+ weiter

In einem bewegenden Moment auf der Bühne versammelten sich zahlreiche ehemalige Mitarbeiter sowie das gegenwärtige Life+ Team rund um Geschäftsführer Armir Sirdjani. Und Keszler gab bekannt: „Nun ist die Zeit gekommen, das Zepter weiterzugeben. LIFE+ steht bereit, die Fahne der Solidarität weiterhin hochzuhalten und die Mission fortzusetzen. Als Gründer des LIFE BALLs bin ich voller Dankbarkeit für all die Unterstützung, die wir über die Jahre erhalten haben. Ich übergebe das Zepter mit Vertrauen an die engagierten Nachfolger beim Verein LIFE+. Und ich hoffe, dass sie mit der gleichen Leidenschaft und Entschlossenheit das Erbe fortführen und neue Kapitel schreiben.“

Emotionaler Heiratsantrag samt goldener Kutsche

Die bewegende Zepter-Übergabe - und somit auch das Ende einer Ära - war allerdings nicht der emotionalste Moment des Abends. Direkt im Anschluss machte LIFE BALL Gründer Gery Keszler seinem Lebensgefährten Michael vor den geladenen Gästen einen bewegenden Heiratsantrag. Keszler ließ seinen Lebensgefährten in einer goldenen Kutsche direkt ins Palais Auersperg vorfahren. Das fulminante und minutiös inszenierte Entree wurde flankiert von Gesangseinlagen aus dem Rosenkavalier. Coram publico verlieh Keszler seiner Liebe und Verbundenheit zu Michael Ausdruck und nach einem herzhaften „Ja, ich will“ erntete das Paar Jubel für den wohl berührendsten Moment des Abends.

Unter den Gratulanten des Abends war unter anderem auch Dianne Brill, einstige Muse von Andy Warhol und beste Freundin von Thierry Mugler. Brill, die extra aus New York eingeflogen wurde, begeisterte die Anwesenden mit Erinnerungen an die Anfänge des LIFE BALLS – sie moderierte den ersten LIFE BALL - und ihrer bewegenden Worte über die Bedeutung von Solidarität und Kampf gegen HIV/AIDS.

Die musikalischen Highlights bei AN HOMAGE TO LIFE BALL

Nach dem offiziellen Teil sorgten Live-Acts, wie die Band „Alle Achtung!“, Conchita Wurst, die bereits 2019 den LIFE BALL moderierte, MIBLU und Pia Maria für mitreißende Stimmung. Das musikalische Line-Up des Abends wurde von renommierten DJs wie Pierre Sarkozy, der bereits dreimal den LIFE BALL bespielte, Amadeus Award-Gewinner Möwe, Sin Morera aus den USA – Resident DJ des LIFE BALL mit insgesamt sieben Live-Auftritten sowie dem deutschen DJ AVAION abgerundet.