Eine Mio. Eier werden importiert, halbe Mio. exportiert

Rund eine Million Eier werden in Österreich jährlich importiert, eine halbe Million wird exportiert.

Haushalt gibt pro Monat 4,90 Euro für Eier aus

248 Euro würden hierzulande pro Jahr und Person gegessen, 4,90 Euro gebe ein Haushalt pro Monat für Eier aus, rechnete heute AMA-Marketing-Qualitätsmanager Martin Gressl vor. Von den sieben Millionen Legehennen in Österreich würden 55 Prozent in Bodenhaltung aufgezogen, 31 Prozent befinden sich in Freilandhaltung und 13 Prozent würden biologisch gehalten.