Eine Million Euro Schaden in Landwirtschaft in NÖ

Die schweren Unwetter vom Samstag haben in Niederösterreich nach einer ersten Schätzung der Hagelversicherung einen Schaden von rund einer Million Euro angerichtet.

Starkregen, Hagel und Überschwemmungen am Samstag in Niederösterreich: Betroffen ist einer Aussendung vom Montag zufolge eine Fläche von rund 2.000 Hektar. Die Sachverständigen befanden sich in Sachen Schadensermittlung im Dauereinsatz, wurde betont.