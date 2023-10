Die "Initiative Engagierte Neutralität" hat vor dem Nationalfeiertag einen Appell veröffentlicht, der die Bedeutung der dauerhaften Neutralität betont.

Die Bundesregierung solle diese "für eine engagierte Friedenspolitik nutzen". Der Politikwissenschafter Heinz Gärtner betonte bei einer Pressekonferenz am Montag in Wien zwei Punkte: "Neutralität muss glaubwürdig und nützlich sein." Österreich solle aber nicht wertneutral sein, sondern auch außenpolitisch Initiative zeigen.

Initiative: Eine Erinnerung an die "Nützlichkeit der Neutralität"

Dazu zähle etwa, sich vermehrt an UN-Friedensmissionen zu beteiligen, sagte Gärtner. Der ehemalige General und Leiter solcher Missionen, Günther Greindl, stimmte ein: "Blauhelme als neutrale Dritte sind notwendig zur Vermittlung." Österreichs Neutralität verringere das Risiko, in einen Krieg hineingezogen zu werden. Sie verlange aber dennoch eine ausreichende Ausstattung des Bundesheers, so Greindl.