Eindringliche Warnung vor K.o.-Tropfen

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat am Donnerstag die Öffentlichkeit vor K.o.-Tropfen, Sexualstraftaten sowie Betrugsmaschen wie "Enkeltrick" oder "Polizeitrick" eindringlich gewarnt.

K.o.-Tropfen würden von Tätern zumeist in unbeobachteten Momenten in Gläser gemischt. In höheren Dosen würden sie eine Art "Filmriss" bewirken, zudem seien die Substanzen nur "eine überschaubare Zeit" im Blut oder Urin nachweisbar, erinnerte Haider. Letzteres stelle die Ermittlungsbehörden vor große Herausforderungen. Im Sinne einer erfolgreichen Beweisführung wäre es daher bei einem entsprechenden Verdacht unbedingt erforderlich, so rasch wie möglich Anzeige zu erstatten, sodass eine rechtzeitige Sicherung und Auswertung von Blut- und Urinproben und eine körperliche Untersuchung des Opfers auf Missbrauchs- und Gewaltspuren angeordnet werden könne.