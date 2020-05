Einbürgerungen gingen im ersten Quartal 2020 zurück

Im ersten Quartal des Jahres wurde an 2.451 Personen die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen. Die meisten Einbürgerungen erfolgten dabei in Wien.

Der seit dem Jahr 2011 beobachtbare Trend steigender Einbürgerungszahlen hat zumindest vorerst ein Ende gefunden. Wie die Statistik Austria am Dienstag mitteilte, wurde die österreichische Staatsbürgerschaft in den ersten drei Monaten des Jahres 2020 an 2.451 Personen verliehen. Damit gab es um 11,3 Prozent weniger Einbürgerungen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (2.764 Einbürgerungen).

Meiste Einbürgerungen erfolgen in Wien

Die meisten Einbürgerungen erfolgten mit Abstand in Wien, wo es 986 positiv abgeschlossene Fälle gab. Allerdings ist in der Bundeshauptstadt ein Rückgang von 21,9 Prozent im Vergleich zum ersten Vorjahresquartal zu verzeichnen. Die relativen Zuwächse waren am deutlichsten in Kärnten (+24,1 Prozent auf 103 Einbürgerungen), gefolgt von Niederösterreich (+21,6 auf 406) und Oberösterreich (+4,6 auf 412).