Einbrüche: Wiener Jugendbande soll 77 Straftaten begangen haben

Die Polizei hat eine neunköpfige Jugendbande, die von Juli bis November für zumindest 77 Einbrüche bzw. Einbruchsversuche in den Wiener Bezirken Floridsdorf und Donaustadt verantwortlich sein soll, ausgeforscht. Der Gesamtschaden der Delikte belaufe sich auf rund 148.000 Euro, hieß es am Montag in einer Aussendung.

So ging die Wiener Jugendbande vor

eit Juli hatte die Polizei eine massive Steigerung von Einbrüchen und Einbruchsversuchen in Verkaufsstände und Geschäftslokale in den beiden Bezirken festgestellt. Dazu kam ein Einbruchsversuch in eine Bankfiliale. Meist waren die Täter mittels Aufbrechen der Eingangstüren, Fenster sowie diverser Behältnisse mit einem Brecheisen, Schraubenzieher oder Ähnlichem ins Innere der Gebäude bzw. an ihre Beute gelangt. Die Bande hatte laut Polizeisprecher Markus Dittrich alles mitgehen lassen, "was nicht niet- und nagelfest war und sich eventuell verkaufen lässt" - darunter Handys, Schreibwaren und Bargeldbeträge.