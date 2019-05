Einbruchsversuche in NÖ und Burgenland: Festnahme

In der Nacht auf Donnerstag konnte ein 36-jähriger Slowake festgenommen werden. Er soll für mehrere Einbrüche im Burgenland und in Niederösterreich verantwortlich sein.



Ein Einbruchsversuch in Neusiedl am See in der Nacht auf heute, Donnerstag, hat mit der Festnahme eines 36-jährigen Slowaken geendet. Nach einem zweiten Täter, der kurz darauf einen zweiten Einbruchsversuch in Neusiedl verübt haben soll, wurde erfolglos gefahndet. Er konnte flüchten, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag.