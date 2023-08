Einbruchsdiebstahl in Freizeitpark in NÖ: Bitte um Hinweise

Am Betriebsgelände eines Freizeitparks in Wiener Neudorf ist ein Einbruchsdiebstahl verübt worden. Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter.

Ein bislang unbekannter männlicher Täter ist dringend verdächtig, am 24. Mai 2023, gegen 23.00 Uhr, am Betriebsgelände eines Freizeitparks in Wiener Neudorf einen Einbruchsdiebstahl verübt und dabei einen hohen zweistelligen Bargeldbetrag gestohlen zu haben.