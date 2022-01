Einbrüche im Bezirk Mödling und Wien: Trio in Haft

Die Polzei konnte vergangenen Sonntag im Bezirk Mödling einen 25-Jährigen fassen, der für zahlreiche Einbrüche in Wien und Niederösterreich verantwortlich sein soll.

Einbruchsdiebstähle im Bezirk Mödling und in Wien werden einem Trio zur Last gelegt, das am Montag festgenommen wurde. Die Männer waren nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit einem gestohlenen Auto unterwegs. Sie wurden in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Einbruchsdiebstähle in NÖ und Wien geklärt

Ein 25 Jahre alter Chilene war am späten Montagnachmittag nach einem Einbruch in ein durch eine Alarmanlage gesichertes Wohnhaus in Achau (Bezirk Mödling) gefasst worden. Bei der Auswertung von Videoaufzeichnungen des Grundstückes durch Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, stellte sich heraus, dass drei Männer am Werk waren. Zudem wurde ein von den Beschuldigten verwendeter Pkw mit französischem Kennzeichen sichergestellt, der im vergangenen Oktober gestohlen worden war.

Mittäter des 25-Jährigen konnten ebenfalls gefasst werden

In dem Auto fand sich ein Schlüssel mit einem Anhänger eines am 1. Jänner in Wien-Fünfhaus angemieteten Apartments, berichtete die Polizei weiter. Darüber hinaus wurde ein Mobiltelefon sichergestellt, das von einem Kfz-Einbruchsdiebstahl am Montag im Bezirk Mödling stammte. Eine Designer-Handtasche wurde einem Autoeinbruch in Wien-Fünfhaus zugeordnet.

Polizei fand Diebesgut in Wiener-Apartment

Die beiden mutmaßlichen Mittäter des 25-Jährigen, Landsleute im Alter von 51 und 61 Jahren, wurden noch am Montagabend vor der Unterkunft im 15. Wiener Gemeindebezirk von der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) des Landeskriminalamtes Niederösterreich festgenommen. In dem Apartment fanden sich weitere Gegenstände, bei denen es sich laut Polizei um Diebesgut handeln dürfte. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.