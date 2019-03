Einbruchs-Quartett beschattet und in Wien-Hietzing festgenommen

Am Dienstag konnten Ermittler des LKA Wien und LKA NÖ mehrere Verdächtige beschatten und anschließend festnehmen. Die vier Männer brachen in mehrere Wohnungen ein und wurden in der Station Wattmanngasse in Wien-Hietzing mit dem Diebesgut gefasst.

Im Zuge von Ermittlungsarbeiten des LKA Wien und LKA NÖ, wurden vier Männer (21, 24, 34 und 45) am 5. März 2019 beobachtet, als sie sich in einer Pension in Wien-Favoriten getroffen haben. Die Verdächtigen, alle in schwarz gekleidet inkl. schwarzer Kopfbedeckung, verließen anschließend die Unterkunft.

Sie kauften sich in einem Bekleidungsgeschäft schwarze Handschuhe und fuhren daraufhin zur U-Bahn Station Karlsplatz, wo sie sich in unterschiedliche Richtungen bewegten. Sie kontrollierten akribisch die Umgebung, um mögliche Beobachter abzuschütteln.

Tatverdächtige fuhren nach Wien-Hietzing um Einbrüche zu begehen Die Verdächtigen fuhren anschließend mit einer Straßenbahn nach Hietzing und stiegen in der Wolkersbergenstraße aus. Zu Fuß gingen sie zur Parkanlage Roter Berg und warteten bei einer öffentlichen Toilette die Dämmerung ab. Als es aus ihrer Sicht dunkel genug war, bewegten sich alle vier in Richtung Flurgasse, später in die Josef Schustergasse, die Camillianergasse und schließlich in die Franz Petter Gasse.

Im Zuge der Verfolgung, konnten zwei aufgebrochene und durchwühlte Wohnungen entlang der Route der Männer festgestellt werden. Als die vier chilenischen Staatsbürger wieder in Richtung stadteinwärts fuhren, schlug die Polizei gegen 18:30 Uhr in der Station Wattmanngasse zu, wobei die Beamten mit heftiger Gegenwehr konfrontiert wurden. Der 34-jährige Festgenommene setzte zudem durch mehrere Tritte gegen Polizisten einen aktiven Widerstand. Ein Polizist wurde bei der Festnahme verletzt.