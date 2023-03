Einbruchs-Duo verübte Diebstähle in NÖ und dem Burgenland

Ein Duo soll seit 2016 zahlreiche Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser in Niederösterreich und dem Burgenland verübt haben.

NÖ und Burgenland: Einbruchs-Duo ist aufgeflogen

Aufgeflogen war das Gespann nach einem Einbruchsdiebstahl in einem Wohnhaus in Katzelsdorf (Bezirk Wiener Neustadt). Die Beschuldigten wurden am 11. November des Vorjahres in Wien in Gewahrsam genommen.