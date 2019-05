Einbruch in Wiener Wohnung: Wertvoller Schmuck und Geld gestohlen

Bereits im Februar kam es zu einem Einbruch in Wien, bei dem wertvoller Schmuck, Antiquitäten sowie Bargeld gestohlen wurden.

Am 25. Februar wurde die Polizei am Nachmittag zur Wohnung in die Himmelpfortgasse in der Innenstadt gerufen. Die Tür war gewaltsam geöffnet, die Wohnung durchwühlt, mehrere Tresore aufgebrochen, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger. Es fehlte ein Geldbetrag im fünfstelligen Bereich, Antiquitäten sowie Ohrringe, Halsketten und auch Armbanduhren.