Einbruch in NÖ: Tatverdächtiger in Rumänien festgenommen

Nach einem Einbruch in ein unbewohntes Haus in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) ist ein per EU-Haftbefehl gesuchter Rumäne in seinem Heimatland festgenommen worden. Der 44-Jährige wurde vergangenen Freitag nach Österreich ausgeliefert, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag mit. Der Mann war nicht geständig, er wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.