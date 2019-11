In Wiener Neustadt wurde in das Kinocenter Cineplexx eingebrochen.

Einbruch in Kinocenter Cinepexx in Wiener Neustadt

Mittwochfrüh wurde in das Kinocenter Cineplexx in Wiener Neustadt eingebrochen. Die Spurensicherung war am Nachmittag im Gange, das LKA Niederösterreich übernahm die Ermittlungen.

Das Ausmaß des von unbekannten Tätern verursachten Schadens war am frühen Nachmittag unklar, teilte Polizeisprecher Walter Schwarzenecker auf APA-Anfrage mit.

Bankomat wurde geknackt

Im Zuge des Einbruchs in das Kinocenter Cineplexx in Wiener Neustadt haben die Unbekannten einen Bankomaten in dem Gebäude geknackt. Gestohlen wurde Bargeld in unbekannter Höhe, sagte Polizeisprecher Walter Schwarzenecker. Zuvor hatten sie sich durch Aufbrechen von Türen und Fenstern Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Mitarbeiter des Kinocenters wurden nach Angaben der Exekutive auf den Kriminalakt aufmerksam, als sie das Objekt in der Früh betraten.

Die Unbekannten dürften gegen 4.00 Uhr eingestiegen sein. Sachdienliche Hinweise werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-30-3333) erbeten.

Erst am Montag hatte die Polizei die Klärung einer Serie von Bankomat-Einbrüchen in Österreich und Polen bekanntgegeben. Die Ermittlungen waren unter der Bezeichnung "Operation Krähe" geführt worden. Slowakische Staatsbürger im Alter von 44 und 36 Jahren sitzen in Korneuburg bzw. der Slowakei in Haft.