Einbruch in Edtstadler-Wohnung in Wien: Tatverdächtiger wird mit Haftbefehl gesucht

Rund zwei Monate nach einem Einbruch während des Urlaubs von Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) in deren Wiener Wohnung wird ein Tatverdächtiger mittels internationalem Haftbefehl gesucht. DNA-Spuren am Tatort lieferten einen Treffer in der Datenbank, berichtete die "Kronen Zeitung" am Donnerstag. Gesucht wird ein serbischer Serieneinbrecher, bei seinem Komplizen seien die Ermittler ebenfalls zuversichtlich. Der Bericht wurde von der Polizei bestätigt.

Demnach wird nach "einem namentlich bekannten Täter gefahndet". Bezüglich der Identität des Komplizen laufen die Ermittlungen "auf Hochtouren", hieß es am Donnerstag von der Wiener Polizei.

Edtstadler während Urlaub verständigt

Edtstadler wurde während ihres Urlaubs selbst vom Einbruch verständigt, weil ihre Überwachungs-App am Handy anschlug. Demnach sah sie zwei mit Schals und Kappen getarnte Männer, die von ihrer Überwachungskamera übertragen wurden, bis einer der Täter die Kamera außer Betrieb gesetzt haben dürfte.

DNA-Spuren gesichert

Laut "Kronen Zeitung" wurden rund 15 vielversprechende DNA-Spuren gesichert. Einer führte zu einem Treffer. Der Serbe soll schon mehrfach vorbestraft sein. Er wird per internationalem Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Wien gesucht.