Einbrecherbande in Wien und NÖ verursachte 500.000 Euro Schaden

Eine mehrköpfige Einbrecherbande soll in Wien und Niederösterreich für einen Gesamtschaden von 500.000 Euro gesorgt haben.

Sechs Komplizen sind noch flüchtig

Männer im Alter von 21, 33 und 37 Jahren wurden am 23. November des Vorjahres nach einem Baustelleneinbruchsdiebstahl in Wien-Liesing festgenommen und im Anschluss in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Nach sechs weiteren Beschuldigten - allesamt ebenfalls rumänische Staatsbürger - wird gefahndet. Sie sollen die Haupttäter in unterschiedlichsten Konstellationen unterstützt haben. Das Sextett sei teilweise in Österreich gemeldet, Aufenthaltsorte seien unbekannt, betonte die Polizei.