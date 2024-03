Einbrecher-Trio soll in fünf Bundesländern zugeschlagen haben

Ein Trio soll für 20 Wohnungseinbrüche in fünf verschiedenen Bundesländern verantwortlich sein.

Einbrecher-Trio drang über Fenster und Terrassentüren in Häuser ein

Die drei Einbrecher sollen im Zeitraum von 20. Mai bis 3. Juni 2021 in Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark, Salzburg und dem Burgenland auf Einbruchstour gewesen sein. In die Wohnhäuser drang das Trio jeweils ein, indem es Fenster und Terrassentüren gewaltsam öffnete, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch in einer Aussendung.

Zwei Mitglieder von Einbrecher-Trio bereits verurteilt

Zwei Beschuldigte, 36 und 49 Jahre alt, wurden bereits 2022 festgenommen und erhielten kürzlich in Graz langjährige Gefängnisstrafen. Der noch flüchtige 32-Jährige wurde am 5. Februar auf Grundlage eines europäischen Haftbefehles in Spanien in Gewahrsam genommen und schließlich am Dienstag nach Österreich gebracht. Der Geständige wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.