Einbrecher-Trio nach mehreren Coups in Wien geschnappt

Ein Trio soll von Dezember 2020 bis März neun vollendete und sieben versuchte Wohnhauseinbrüche in NÖ, der Steiermark, Kärnten und OÖ verübt haben. In Wien klickten nun die Handschellen.

Die drei Männer im Alter von 25 bis 31 Jahren - allesamt moldauische Staatsbürger - wurden nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Dienstag festgenommen. Der Gesamtschaden beträgt knapp 160.000 Euro.

Trio soll Wohnhauseinbrüche in vier Bundesländern verübt haben

Die Handschellen hatten für das Trio in der Nacht auf den 25. März in Wien-Favoriten geklickt. Beamte des Landeskriminalamts Niederösterreich hatten die Männer dort nach vorangegangenen Ermittlungen in einem abgestellten Pkw mit litauischem Kennzeichen entdeckt. Im Wagen wurden Schmuck und Bargeld gefunden, die von einem in Lieboch (Bezirk Graz-Umgebung) verübten Wohnhauseinbruch stammten.

Mitgehen ließen die moldauischen Staatsbürger bei ihren Coups Bargeld, Schmuck und Parfum mit einem Gesamtwert von mehr als 97.500 Euro. Verursacht wurde ein Sachschaden von über 58.000 Euro. Das Diebesgut wurde per Kurierfahrzeug nach Moldawien gebracht. Diverse Geldbeträge fanden laut Polizei per Überweisungen ebenfalls den Weg in das Heimatland der Beschuldigten.

25-Jähriger umfassend, Komplizen nur teilweise geständig

Das Trio wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Währen der 25-Jährige umfassend geständig war, gaben seine Komplizen im Alter von 26 und 31 Jahren die angelasteten Taten nur zum Teil zu.

"In diesem Deliktsbereich, dem Einbruch in das Eigenheim, ist die Aufklärung der Straftat für die Betroffenen enorm wichtig", betonte der Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich, Omar Haijawi-Pirchner, in einer Aussendung. Die Tätergruppe sei "mit Beharrlichkeit und Akribie in der Ermittlungstätigkeit" gestoppt worden.