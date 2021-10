Einbrecher transportierte Tresor mit E-Scooter ab

Mit einem E-Scooter, den er zuvor aus einem Geschäft gestohlen hatte, hat ein Einbrecher in Krems an der Donau einen Tresor abtransportiert, scheiterte jedoch daran, diesen zu öffnen.

E-Scooter und Tresor aus Geschäft gestohlen

Der Mann brach in der Nacht auf 16. Oktober in ein Geschäft ein, stahl dort einen E-Scooter und den Tresor. Er brachte diesen dann in einen Weingarten und scheiterte beim Versuch, ihn zu öffnen. Er stieg daraufhin in zwei weitere Firmen in Krems ein, um Elektrowerkzeug zu entwenden. Auch damit klappte es nicht, woraufhin er sich entsprechende Geräte ausborgen wollte. Im Weingarten dürfte der Verdächtige dann allerdings gestört worden sein, er flüchtete.