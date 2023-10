Einbrecher raubten Luxus-Geschäft in Wiener Innenstadt aus

Am Sonntag ist ein Bekleidungsgeschäft in der Wiener Innenstadt ausgeraubt worden. Ob es sich um eine weitere Tat der sogenannten Rammbockbande handelt, ist noch ungewiss.

Laut Polizei brachen drei unbekannte Täter mit einer Brechstange die Eingangstüre auf und gelangten so in das Bekleidungsgeschäft. Dort stahlen sie Luxus-Bekleidung und flüchteten mit einem bereits in der Nacht zuvor gestohlenem Fahrzeug, berichtete die Polizei am Montag.