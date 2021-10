Ein Einbrecher trieb in der Josefstadt sein Unwesen - mit der Anwesenheit der Mieterin hatte er nicht gerechnet

Einbrecher mit Messer überraschte 22-jährige Mieterin in Wiener Wohnung

Am Mittwochabend hat ein 25-jähriger Mann laut Polizei versucht, in eine Wohnung in Wien einzubrechen. Überrascht musste er feststellen, dass die Mieterin zuhause war.

Der Vorfall geschah am Mittwochabend gegen 19:15 Uhr in der Josefstadt. Ein 25-jähriger Österreicher soll mit Körperkraft und einem Messer die Tür einer Wohnung in der Blindengasse aufgebrochen haben.

Verdacht des Einbruchsdiebstahls 25-Jähriger festgenommen