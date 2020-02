Einbrecher machten Klosterneuburg unsicher: Opfer gesucht

Die Polizei Klosterneuburg konnte Ende November drei mutmaßlichen Einbrechern das Handwerk legen. Bisher konnten ihnen insgesamt sechs Delikte zugeordnet werden, weitere Opfer werden gesucht.

In der Zeit zwischen 26. und 28. November soll ein Trio aus Tschechien insgesamt sechs Einbruchsdiebstähle in Klosterneuburg verübt haben. Ein Teil des sichergestellten Diebesgutes konnte bereits einzelnen Tatorten zugeordnet und den Geschädigten wieder ausgefolgt werden.

Ein weiterer Teil des Diebesgutes konnte bisher keinem Tatort zugeordnet werden. Eventuelle Geschädigte werden ersucht sich mit der Polizeiinspektion Klosterneuburg unter Telefonnummer 059133-3220 in Verbindung zu setzen.

Zeugin gab entscheidenden Tipp

Auf die Schliche kam die Polizei den Dieben, weil ein Opfer am 28. November 2019, gegen 04.10 Uhr, über Notruf angab, dass in ihr Haus im Stadtgemeindegebiet von Klosterneuburg eingebrochen wurde.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief vorerst ohne Erfolg. Während der Fahndung wurde auch eine Anrainerin befragt, die zu der Zeit mit ihren Hund spazieren ging. Gegen 05.10 Uhr rief diese jedoch den Notruf an und gab an, dass sie drei verdächtige Personen in Kritzendorf wahrgenommen hätte.