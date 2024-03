Einbrecher-Duo spezialisierte sich auf Motorradteile in Wien und Umgebung

Im Zuge einer Observation ist es Wiener Polizisten gelungen, zwei Männer im Alter von 24 und 43 Jahren festzunehmen, die sich auf den Diebstahl von Motorradteilen spezialisiert haben dürften.

Das Duo wurde am 19. März um 23.30 Uhr vor einem Wohnhaus in Vösendorf festgenommen, nachdem sie im selben Ort in eine Tiefgarage eingebrochen waren und bei Motorrädern Teile abmontiert und gestohlen hatten. Zuvor sollen sie in Wien-Favoriten in der Nacht von 7. auf den 8. März eine ähnliche Tat begangen haben. So kamen insgesamt fünf Motorräder zu Schaden.