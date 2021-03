Einbrecher bot Diebesgut im Internet an: Anzeige

Ein 40-Jähriger soll für Einbrüche in Wien und Niederösterreich verantwortlich sein. Das Diebesgut bot er im Internet zum Verkauf an.

Ein 40-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten-Land soll Diebesgut von Einbrüchen in Niederösterreich und Wien im Internet zum Verkauf angeboten haben. In Purkersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) nahm er laut Polizeiangaben von Mittwoch aus einem versperrten Kellerabteil 13 Paar Schuhe mit, aus Abstellräumen von Wohnhausanlagen ein Kinder-Go-Kart sowie mehrere Fahrräder und in Wien-Penzing Gartenmöbel eines Restaurants. Der Mann wird der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.