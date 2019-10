Ein Tesla für Greta Thunberg von Arnold Schwarzenegger

Der Schauspieler Arnold Schwarzenegger lernte die Klimaaktivistin Greta Thunberg bei der Tagung seiner Klimaschutzorganisation #R20 in Wien kennen.

Via Twitter ließ Arnold Schwarzenegger seine Fans wissen, dass er fasziniert und beeindruckt sei von Greta Thunberg. In Wien soll der Schauspieler der jungen Aktivistin gesagt haben, sie solle ihn einfach anrufen, wenn sie etwas braucht. Als sie nun in den USA war, meldete er sich bei ihr und bot ihr ein 45.000-Euro-teures Elektroauto für ihre Nordamerika-Tour an: Einen Tesla Model 3. Schwarzenegger selbst fährt in seiner Wahlheimat Kalifornien mit einem Hummer durch die Straßen - umgebaut in ein Elektroauto.