Ein Jahr nach Übernahme durch Musk: Wert von Twitter eingebrochen

Twitter ist laut Medienberichten nach eigener Einschätzung weniger als halb so viel wert wie Elon Musk dafür noch vor einem Jahr bezahlt hat.

Bei einer Zuteilung von Aktien an Twitter-Mitarbeiter sei die Online-Plattform insgesamt mit 19 Mrd. Dollar (17,9 Mrd. Euro) bewertet worden, schrieben unter anderem das Magazin "Fortune" und der Finanzdienst Bloomberg.

Twitter-Übernahme durch Musk für 44 Milliarden US-Dollar

Musk hatte Ende Oktober 2022 rund 44 Mrd. Dollar für Twitter bezahlt. Er bezahlte dabei einen kräftigen Aufschlag auf den Börsenwert: Über die Hälfte mehr als der Preis, zu dem er im Jänner heimlich die ersten Aktien kaufte, sowie 38 Prozent mehr als vor Bekanntwerden seiner Investition Anfang April. Inzwischen benannte er Twitter in X um und will auf dieser Basis eine App mit mehr Funktionen bis hin zu Finanzdienstleistungen aufbauen.

all

all

self

self

Musk verspricht Twitter-Mitarbeitern Wertsteigerung

Der drastische Wertverlust kommt nicht überraschend. Schon Ende März zitierten die "New York Times" und das "Wall Street Journal" aus einer E-Mail Musks in die Belegschaft, in der er den Wert von Twitter bei 20 Mrd. Dollar sah. Zugleich sagte er dort demnach aber auch voraus, dass mit dem Wandel zur "App für alles" irgendwann auch ein Sprung auf 250 Mrd. drin sei.