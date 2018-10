Ein Hektar Bäume bei Waldbrand im Bezirk Lilienfeld zerstört

Am Samstag stand ein Hektar Wald im Bezirk Lilienfeld in Flammen. Durch den starken Föhnwind wurde die Brandbekämpfung für die Feuerwehr erschwert.

Ein Waldbrand im niederösterreichischen Bezirk Lilienfeld hat am Samstag sieben Feuerwehren aus Niederösterreich und der Steiermark gefordert. Am Kriegskogel in Lahnsattel in der Gemeinde St. Aegyd am Neuwalde stand laut Bezirkskommando auf rund 1.080 Metern Seehöhe eine Jungkultur, eine sogenannte Dickung, auf einer Fläche von einem Hektar in Flammen.