Ein Euro pro Handelsgeschäft: "Trade Republic" startet in Österreich

Ab Donnerstag bietet das deutsche Start-up "Trade Republic" Wertpapierhandel am Handy zu günstigen Kosten an.

Wertpapierhandel am Handy zu günstigen Kosten bietet das deutsche Start-up "Trade Republic" ab heute, Donnerstag, in Österreich. Für Wertpapiergeschäfte fallen keine Provisionen an, wohl aber eine "Fremdkostenpauschale" von einem Euro pro Handelsgeschäft.