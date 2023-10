Ein Drittel berichtet von Hass im Netz

Drei von zehn Personen hierzulande sind einer Befragung der Statistik Austria zufolge innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten online auf Inhalte gestoßen, die sie als feindselig oder erniedrigend empfinden.

Social-Media-Nutzerinnen und -nutzer sind dabei wesentlich häufiger mit Hassrede im Internet konfrontiert als Personen, die keine sozialen Netzwerke nutzen, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Von hohen Zahlen berichtete auch der Anti-Rassismus-Verein ZARA.

Mehr als 30 Prozent berichten feindseligen oder erniedrigenden Inhalten im Internet

Insgesamt berichten 31 Prozent der Bevölkerung von feindseligen oder erniedrigenden Inhalten im Internet (45,5 Prozent bei den 16- bis 24-Jährigen, 16,1 bei den 65- bis 74-Jährigen), geht aus der Erhebung über den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in Haushalten hervor. Bei Nutzern sozialer Medien sind es 39 Prozent, ohne diese sind es nur 20 Prozent. Thematisch beziehen sich diese Inhalte am häufigsten auf politische oder gesellschaftliche Ansichten, Religion oder Weltanschauung, ethnische Zugehörigkeit, sexuelle Orientierung oder Geschlecht, so die Statistik Austria.